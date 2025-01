Trump v nagovoru protestnikom pohvalil aktivizem proti pravici do splava

Washington, 25. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek v videonagovoru udeležencem zborovanja nasprotnikov pravice do splava v Washingtonu pohvalil aktivizem proti splavu v zadnjih 50 letih in odločitev vrhovnega sodišča ZDA, ki je junija 2022 ukinilo pravico po vsem ozemlju ZDA in odločanje o tem prepustilo zveznim državam.