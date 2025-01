Pinturault izgubljen za SP, Waldner zaradi padcev napovedal spremembe

Kitzbühel, 24. januarja - Francoski smučarski as Alexis Pinturault ne bo nastopil na prihajajočem svetovnem prvenstvu v avstrijskem Saalbachu, je sporočila Francoska smučarska zveza (FFS). Pinturault, ki se je to sezono vrnil po strgani križni vezi iz lanskega Wengna, je namreč grdo padel in se poškodoval na današnjem superveleslalomu v Kitzbühlu.