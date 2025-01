Na Slovaškem množični protesti proti proruski politiki premierja Fica

Bratislava, 24. januarja - V več kot 20 slovaških mestih so danes znova potekali množični protesti v znak nasprotovanja premierju Robertu Ficu in njegovim prizadevanjem za tesnejše vezi z Rusijo. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se je protestov udeležilo več deset tisoč ljudi, ki so Fica med drugim pozivali k odstopu.