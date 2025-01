Za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih bo letos na voljo milijon evrov

Ljubljana, 24. januarja - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2025. Cilj razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s poudarkom na nižje izobraženih. Okvirna višina sredstev je milijon evrov, prijave pa sprejemajo do 14. februarja.