Večer o prihodnosti kmetijstva (25. 1.)

Maribor, 24. januarja - Vida Božičko Štajnberger v komentarju Brez naslednika piše o poklicu kmeta, ki velja za napornega, mladi se zato vse težje odločajo zanj in številne kmetije ne najdejo naslednika. Avtorica meni, da so mladi podeželani namreč vse otroštvo gledali, kako se starši trudijo, trdo delajo in so zdaj iztrošeni, tega pa si zase ne želijo.