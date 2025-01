Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o dogajanju v tednu po inavguraciji Donalda Trumpa v ZDA in da sta premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon potrdila željo po nadgraditvi odnosov med državama. Poročale so še o tem, da bo Evropska komisija 15 državam članicam, tudi Sloveniji, omogočila nakup cepiv Moderna proti covidu-19.