Novi svet za spodbujanje razvoja prostovoljstva na prvi seji za predsednika določil Roka Pandela

Ljubljana, 24. januarja - Člani novooblikovanega sveta vlade za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij so na današnji prvi seji za predsednika sveta soglasno določili predstavnika prostovoljskih organizacij Roka Pandela. Med drugim so predstavili osnutek strategije razvoja nevladnih organizacij do leta 2030.