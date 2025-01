V Nemčiji stresni test spletnih platform pred parlamentarnimi volitvami

Bruselj/Berlin, 24. januarja - Evropska komisija bo pred parlamentarnimi volitvami v Nemčiji pripravila stresni test spletnih platform. Kot so napovedali v Bruslju, bodo 31. januarja preverili, ali platforme podjetij Microsoft, TikTok, LinkedIn, Google, Snap, Meta in X dovolj dobro preprečujejo tveganja, ki so povezana z dezinformacijami in njihovimi zlorabami.