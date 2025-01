Hrvati do zanesljive zmage proti Islandiji, Portugalci in Brazilci v četrtfinale

Zagreb, 24. januarja - Rokometaši so na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem končali 2. krog drugega dela. V skupini 4, kjer je Slovenija v Zagrebu proti Egiptu izgubila s 25:26, sta danes zmagi slavili še reprezentanci Hrvaške, ki je z 32:26 ugnala Islandijo, in Argentine, ki je s 30:26 odpravila Zelenortske otoke.