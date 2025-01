Ženeva, 24. januarja - Smučarji tekači v svetovnem pokalu so se v švicarskem Engadinu pomerili v mešani štafetni tekmi na 4x5 kilometrov. Zmagali so Švedi, Slovenija v postavi Nejc Štern, Anja Mandeljc, Miha Ličef in Eva Urevc je končala na 15. mestu.