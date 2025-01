Vreme: Ponoči se bo zjasnilo

Ljubljana, 24. januarja - Zvečer in ponoči se bo zjasnilo, na Primorskem bo ostalo zmerno oblačno. Po nižinah bo zjutraj marsikje megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem do 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo v zahodni Sloveniji večinoma oblačno, ponekod bo občasno rosilo. Drugod bo sprva precej jasno, čez dan se bo oblačnost razširila tudi nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na severozahodu okoli 5 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo se bodo padavine na zahodu okrepile in se popoldne postopno pomikale proti osrednji Sloveniji. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo. V ponedeljek bo večinoma oblačno, na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Na vzhodu bo deloma sončno vreme. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Toplo bo.

Vremenska slika: Hladna fronta je prešla naše kraje in se pomika proti vzhodu Evrope. Nad Britanskim otočjem je globok ciklon z vremensko fronto, ki bo v prihodnjih dneh vplivala na vreme tudi pri nas. V višinah k nam od jugozahoda še vedno doteka vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo zjasnilo. V krajih južno in vzhodno od nas bo nastala megla ali nizka oblačnost. V soboto bo v krajih zahodno in južno od nas zmerno do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo občasne rahle padavine. V Panonski nižini bo zjutraj in dopoldne megleno. Krepiti se bo začel jugozahodnik.