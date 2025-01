Ljubljanska borza: SBI TOP zadnji dan tedna pridobil 0,41 odstotka

Ljubljana, 24. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,41 odstotka. Najbolj so k njegovi rasti s po več kot enoodstotno rastjo pripomogle delnice Petrola, Save Re in Luke Koper. Sklenjenih je bilo za skupaj dva milijona evrov poslov, od tega nekaj več kot ena tretjina z delnicami Krke, ki so se pocenile.