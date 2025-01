Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 24. januarja - Nevarnost snežnih plazov je v Zahodnih in Južnih Julijskih Alpah nad 2000 metri zmerna, druge stopnje, drugod pa majhna, prve stopnje. Snežna odeja je v splošnem stabilna, plasti na vrhu snežne odeje so večinoma dobro sprijete in onemogočajo preobremenitev globljih šibkih mest, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Na nekaterih strmejših mestih, kjer je več napihanega snega, je ob večji obremenitvi možno sprožiti plaz kložastega snega. Zaradi otoplitve se lahko v soboto s strmih pobočij v sredogorju sproži tudi kakšen manjši snežni plaz mokrega snega. Številna pobočja v visokogorju so pomrznjena in mestoma tudi poledenela, zato je nevarno za zdrs.

V zadnjih dneh se je v gorah segrelo, prevladuje pa oblačno vreme z visoko zračno vlago, le v vzhodnem delu naših gora je bilo še nekaj sonca in zrak je bil bolj suh. Temperaturna meja 0 stopinj Celzija je na nadmorski višini okoli 1700 metrov. Zaradi toplejšega vremena se je sneg nižje ojužil in nekoliko sesedel, v visokogorju pa je sneg ostal suh oziroma pomrznjen, ponekod tudi poledenel. Snežna odeja je v visokogorju skorjasta, a večinoma dovolj pomrznjena, da drži težo pešca. Nižje se je sneg zmehčal. Snežna površina je od vetra precej razbrazdana, vetru najbolj izpostavljena mesta so spihana do kopne podlage. Včeraj, v četrtek, je v Julijskih Alpah med 1600 in 2000 metri padlo do 15 centimetrov mokrega snega, višje pa do 20 centimetrov suhega.

Danes, v petek, je v visokogorju jasno, v sredogorju pa oblačno in megleno. Podobno bo tudi jutri, v soboto, dopoldne. Čez dan se bo pooblačilo - dosegla nas bo visoka oblačnost, pa tudi nizka oblačnost se bo postopno dvigala. Visokogorje osrednjih Julijski Alp, Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp bo verjetno ostalo nad oblaki do popoldneva. Toplo bo, nulta izoterma bo nad višino 3000 metrov, na 2000 metrov bo okoli +3. Pihal bo zmeren jugozahodnik, ki se bo v noči na nedeljo okrepil. Na primorski strani alpsko-dinarske pregrade se bodo v soboto čez dan pojavile rahle padavine, ki se bodo v nedeljo dopoldne okrepile in že popoldne ponehale. Snežilo bo nad okoli 1500 metri; v Južnih in Zahodnih Julijskih Alpah bo padlo do 50 centimetrov, drugod pa do 30 centimetrov snega. Tudi ponedeljek bo oblačen, na zahodu se bodo pojavile padavine nove vremenske motnje, ki bo morda visokogorju prinesla obilno snežno pošiljko.

Snežne in plazovne razmere se do nedeljskih padavin ne bodo bistveno spreminjale; takrat se bo nekoliko povečala plazovna nevarnost v Zahodnih in Južnih Julijcih. Jugozahodnik bo novi sneg spihal v zamete, kjer se bo manjši kložast plaz lahko sprožil že ob majhni obremenitvi.