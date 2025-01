Podravka prejela vsa potrebna soglasja za nakup kmetijskega dela Fortenove

Zagreb, 24. januarja - Družba Podravka Agri je v četrtek prejela soglasje Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) za nakup kmetijskega segmenta skupine Fortenova, s čimer so pridobili vsa potrebna regulatorna dovoljenja za prevzem, so danes sporočili iz živilsko-farmacevtske skupine Podravka. Transakcija bo po napovedih končana do konca meseca.