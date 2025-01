Zbiranje donacij za družine treh preminulih rudarjev

Velenje, 24. januarja - Sindikat in svet delavcev Premogovnika Velenje organizirata zbiranje donacij za otroke treh rudarjev, ki so umrli v ponedeljkovi nesreči v premogovniku. Rudarji bodo s prostovoljnimi prispevki omilili začetno finančno stisko treh družin, ostali, ki želijo pomagati, pa lahko to storijo prek Rdečega križa in Škofijske karitas Celje.