Novi inštitut bo raziskoval vzroke, značilnosti in posledice psihopatskih vedenj

Ljubljana, 24. januarja - Zaživel je Inštitut za znanstveno proučevanje in raziskovanje psihopatije. Naloga inštituta je ozaveščanje o simptomih in vplivu psihopatije na posameznika in družbo, so danes pojasnili na novinarski konferenci. V sklopu inštituta je na voljo tudi prvi brezplačni spletni psihološki svetovalec za področje psihopatije.