V Bangkoku za spopadanje s smogom uvedli brezplačen javni promet

Bangkok, 24. januarja - Oblasti v Bangkoku so v teh dneh zaradi slabe kakovosti zraka sprejele izredne ukrepe. Odredile so zaprtje 350 šol in prebivalce pozvale, naj se izogibajo zadrževanju na prostem, zaprejo okna zgradb in delajo od doma, če je to mogoče. Prav tako bodo z brezplačnim javnim prometom skušali odpraviti gnečo na cestah, poroča nemška tiskovna dpa.