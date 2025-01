Kolegij predsednice DZ prikimal prisotnosti zunanjih strokovnih sodelavcev preiskovalnih komisij na sejah DZ

Ljubljana, 24. januarja - Kolegij predsednice DZ je podal soglasje k dopolnitvi notranjih pravil DZ, po katerih bi zunanjim strokovnim sodelavcem preiskovalnih komisij omogočili prisotnost na seji DZ pod enakimi pogoji, kot to velja za nekatere druge podporne službe. Predlog so podprli predstavniki koalicije, v NSi so mu nasprotovali.