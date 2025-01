Do konca lanskega leta za sanacijo po ujmi 1,053 milijarde evrov, petina za Koroško

Muta, 24. januarja - Do konca lanskega leta je bilo za sanacijo po ujmi avgusta 2023 namenjenih 1,053 milijarde evrov, od tega približno petina za Koroško. V tej regiji je že zaključenih 211 projektov, v teku jih je 86. Občine, ne le koroške, so po ujmi opravile izjemno veliko delo, je na Muti dejal vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic.