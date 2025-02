Univerza Alma Mater Europaea na Dunaju odprla Center za umetno inteligenco

Ljubljana, 3. februarja - Univerza Alma Mater Europaea je na Dunaju odprla Alma Mater Center za umetno inteligenco. Center bo izvajal raziskave, dogodke, izobraževanja in aktivnosti s ciljem zagotoviti odgovoren, pravno skladen, transparenten in etični razvoj in uporabo umetne inteligence, so sporočili z univerze.