Ministrstvo s stavbo na Litijski od prevzema skoraj 70.000 evrov stroškov

Ljubljana, 24. januarja - Ministrstvo za pravosodje je imelo s stavbo na Litijski cesti v Ljubljani od prevzema približno 68.290 evrov stroškov. Med stroški so tudi nadomestilo za rabo stavbenega zemljišča, varovanje stavbe in podpis pogodbe za izdelavo načrtov za zaščito stavbe, so zapisali na ministrstvu za pravosodje. Odločitve o namembnosti stavbe še niso sprejeli.