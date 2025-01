Policija po incidentu na košarkarski tekmi v Luciji že ukrepala

Koper, 24. januarja - Policisti Policijske postaje Piran so po navijaških incidentih na novembrski tekmi 2. slovenske lige med Portorožem in Plamo Pur Ilirska Bistrica ukrepali proti 25-letnemu Lucijčanu. Ta dve leti ne bo smel obiskovati tekem KK Portorož, košarkarskih tekem državne reprezentance, nogometnih tekem NK Piran in državne reprezentance.