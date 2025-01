Talibani kritični do zahteve tožilca ICC po pregonu

Kabul, 24. januarja - Zahteva tožilca Mednarodnega kazenskega sodišče (ICC) Karima Khana po izdaji nalogov za prijetje predstavnikov talibanskih oblasti je politično motivirana in odraz dvojnih meril, so danes sporočili v Kabulu. Sodišču med drugim očitajo zatiskanje oči pred zločini, ki so jih v Afganistanu zagrešile tuje sile.