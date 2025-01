Podnebna kriza lani ovirala izobraževanje skoraj četrt milijarde otrok

Ljubljana, 24. januarja - Ob mednarodnem dnevu izobraževanja Unicefova analiza razkriva, da so lani ekstremni vremenski dogodki ovirali šolanje 242 milijonov učencev v 85 državah, kar še poglablja krizo v izobraževanju. Unicef poziva svetovne voditelje in zasebni sektor, naj nemudoma ukrepajo in zaščitijo otroke pred vse močnejšimi posledicami podnebne krize.