Neurje Eowyn povzroča nevšečnosti v Združenem kraljestvu in na Irskem

Belfast/Dublin, 24. januarja - Zaradi neurja Eowyn so v delih Združenega kraljestva in na Irskem danes odpovedali lete ter več trajektnih in železniških povezav. Več sto tisoč gospodinjstev je brez elektrike. Rdeče opozorilo velja za Irsko in Škotsko, kar pomeni, da so lahko ogrožena življenja. Manj stroga opozorila veljajo v drugih delih Velike Britanije, poroča britanski BBC.