V ruskem napadu na kijevsko regijo več smrtnih žrtev

Kijev, 24. januarja - Ruski napadi z brezpilotnimi letalniki so davi pri Kijevu terjali tri smrtne žrtve, so sporočile lokalne oblasti. O obsežnem ukrajinskem napadu z droni poročajo tudi iz Rusije. Ukrajinska vojska je po lastnih navedbah napadla rafinerijo nafte, objekt termoelektrarne in tovarno mikroelektronike.