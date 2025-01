V celjskem nakupovalnem središču ukradla telefone in se objestno vedla

Celje, 24. januarja - Celjski policisti so v četrtek pridržali moška, stara 17 in 23 let, prvega z območja Ljubljane, drugega pa z območja Brežic, ki sta v eni od trgovin celjskega nakupovalnega centra ukradla tri mobilne telefone, skupaj vredne okoli 4000 evrov. Še pred tem sta razgrajala na železniški postaji in prevračala koše za smeti, so sporočili s policije.