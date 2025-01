Civilna iniciativa Občanom in okolju prijazna železnica opozarja na izključenost

Medvode/Ljubljana, 24. januarja - Medtem ko na Direkciji RS za infrastrukturo zagotavljajo, da pri pripravi stališč do pripomb na predlog DPN za nadgradnjo proge Ljubljana-Kranj poteka intenzivno usklajevanje z občinami in civilnima iniciativama, pa civilna iniciativa Občanom in okolju prijazna železnica te trditve zanika in opozarja na odsotnost vključevanja javnosti.