Na Kemijskem inštitutu pozdravljajo vstop Slovenije v Evropsko raziskovalno partnerstvo za redke bolezni

Ljubljana, 24. januarja - V Centru za tehnologije genske in celične terapije in Kemijskem inštitutu so danes pozdravili vstop Slovenije v Evropsko raziskovalno partnerstvo za redke bolezni (ERDERA). Ta slovenskim raziskovalnim ustanovam, podjetjem in kliničnim organizacijam odpira možnosti za mednarodno sodelovanje na področju raziskav in razvoja zdravil za redke bolezni.