Tatovi razstrelili bankomat v Senožečah

Senožeče, 24. januarja - Prebivalce Senožeč je okoli 2.30 zbudil močan pok. Neznanci so namreč razstrelili enega od bankomatov in iz njega odnesli gotovino, ob eksploziji pa na srečo ni bil nihče poškodovan. Policija storilce še išče, pri tem pa prosi predvsem za podatke o opaženih sumljivih vozilih in osebah, so sporočili s Policijske uprave Koper.