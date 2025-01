Ministrstvo z novim razpisom za večjo letalsko povezljivost

Ljubljana, 24. januarja - Ministrstvo za infrastrukturo je danes objavilo sedmi javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije. Skupno je na voljo še za 15,6 milijona evrov subvencij. Izplen prvih šestih razpisov so povezave z Luksemburgom, Rigo, Madridom in Koebenhavnom, spomladi pa naj bi zaživeli še povezavi z Berlinom in Düsseldorfom.