Ob redni seji poslanci na izredni še o omrežninah in zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 24. januarja - DZ bo prihodnji teden na redni seji od ponedeljka do četrtka skladno s časovnico seje, ki jo je danes potrdil kolegij predsednice DZ, obravnaval več zakonskih predlogov. Redno sejo bodo zatem do torka prekinili in na izredni seji v četrtek obravnavali predlog za nižjo omrežnino za gospodinjstva in predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti.