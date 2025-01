Mednarodni dan carine letos posvečen učinkovitosti, varnosti in blaginji

Ljubljana, 26. januarja - Carinska skupnost obeležuje mednarodni dan carine. Letos poteka pod sloganom Carina uresničuje svojo zavezo k učinkovitosti, varnosti in blaginji. Poseben poudarek bo tako na spremembi zavez v konkretne ukrepe za učinkovitejšo trgovino, zagotavljanje varnosti in spodbujanje gospodarske rasti, so zapisali pri Svetovni carinski organizaciji (WCO).