Mednarodni dan čiste energije za ozaveščanje in poziv k ukrepanju

Ljubljana, 26. januarja - Danes je mednarodni dan čiste energije, ki je namenjen ozaveščanju in spodbujanju ukrepov za pravičen in vključujoč prehod na čisto energijo, ki koristi ljudem in planetu. Je namreč ključnega pomena v boju proti podnebnim spremembam, saj velik del toplogrednih plinov nastaja pri uporabi fosilnih goriv, poudarjajo ZN.