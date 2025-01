Civilnodružbena gibanja pozvala vlado, da se zavzame za prekinitev sporazuma med EU in Izraelom

Ljubljana, 24. januarja - Gibanje za pravice Palestincev, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) ter Pravična trgovina 3MUHE so danes vlado pozvale, da se na ravni EU zavzame za takojšnjo prekinitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom. Pri tem so opozorili na genocid v Gazi in kršitev človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih.