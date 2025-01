V Avstriji razburja predlog svobodnjakov o odpravi rtv-prispevka

Dunaj, 24. januarja - V koalicijskih pogajanjih med svobodnjaki (FPÖ) in ljudsko stranko (ÖVP) se je v četrtek pojavil načrt FPÖ o odpravi prispevka za avstrijsko radiotelevizijo ORF, ki bi ga nadomestili s sredstvi iz proračuna. Pri ORF so do načrtov kritični, saj da bi to vodilo v finančno stradanje avstrijske radiotelevizije, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.