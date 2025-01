Izidi smučarskih skokov v Zau

* Izidi, Zao (srednja skakalnica): 1. Nika Prevc (Slo) 220,1 točke (94,5/104,5 m) 2. Thea Bjoerseth (Nor) 217,5 (91,5/96,5) 3. Eva Pinkelnig (Avt) 212,7 (94/97,5) 4. Agnes Reisch (Nem) 207,2 (91/95) 5. Jacqui Seifriedsberger (Avt) 205,9 (88,5/103) 6. Eirin Maria Kvandal (Nor) 199,7 (94/95,5) ... 13. Ema Klinec (Slo) 178,9 (87/90,5) 19. Taja Bodlaj (Slo) 166,2 (90/87) - brez finala: 32. Katra Komar (Slo) * Vrstni red v pokalu (12/25): 1. Nika Prevc (Slo) 833 2. Katharina Schmid (Nem) 826 3. Selina Freitag (Nem) 547 4. Eva Pinkelnig (Avt) 509 5. Eirin Maria Kvandal (Nor) 506 6. Lisa Eder (Avt) 487 .. 10. Ema Klinec (Slo) 390 29. Taja Bodljaj (Slo) 46 35. * Nika Vodan (Slo) 20 37. Tina Erzar (Slo) 16 ...

* Opomba: Nika Vodan je zaradi poškodbe kolena predčasno končala sezono.