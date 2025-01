Več sto evropskih nevladnih organizacij srbske oblasti obtožilo nadlegovanja aktivistov

Beograd, 24. januarja - Skoraj 400 organizacij civilne družbe iz številnih evropskih držav je od četrtka do danes podpisalo odprto pismo, v katerem so opozorile, da srbske oblasti nadlegujejo evropske, regionalne in srbske aktiviste. Nevladniki so se s pismom odzvali na ravnanje srbske policije, ki je sredi tedna pridržala in izgnala 14 tujih aktivistov.