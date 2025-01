Razglasili najboljše komunikacijske kampanje študentov v letošnjem projektu Kreakcija

Maribor, 24. januarja - Mariborska policijska uprava ter fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko sta letos petič izvedli projekt Kreakcija, s katero poskušata skozi video vsebine ozavestiti mlade o različnih perečih tematikah o varnosti in delu policije. Študentje medijskih komunikacij so pripravili vrsto izdelkov, danes pa so razglasili najboljše.