Tedenski pregled - svet od 17. 1. do 23. 1.

Ljubljana, 24. januarja - V Belo hišo se je vrnil Donald Trump. Ob inavguraciji je napovedal zlato dobo Amerike in takoj sprejel na desetine izvršnih ukazov, med njimi več spornih, ter z ukrepi zagrozil več državam. V veljavo je stopilo premirje v Gazi, prišlo je do prve menjave talcev oziroma zapornikov. Hkrati so izraelske sile začele novo operacijo na Zahodnem bregu.