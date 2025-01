Poziv k pripravi akcijskega načrta EU za rastlinsko hrano

Ljubljana, 24. januarja - Več kot 130 organizacij, ki zastopajo kmete, zdravstvene strokovnjake, potrošnike, zagovornike dobrobiti živali in okoljske interese, je evropskega komisarja za kmetijstvo in hrano Christophea Hansena pozvalo, naj do leta 2026 pripravi akcijski načrt EU za rastlinsko hrano, je sporočila Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS).