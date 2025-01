V Velenju so se poklonili spominu na umrle rudarje

Velenje, 24. januarja - Pri spomeniku rudarja na Titovem trgu so se danes ob 12. uri z minuto molka poklonili spominu na tri rudarje, ki so umrli v ponedeljkovi nesreči v Premogovniku Velenje. Oglasile so se tudi gasilske sirene. Kot je ob tem dejal velenjski župan Peter Dermol, je Velenje pokazalo, da je rudarstvo v srcih Velenjčanov.