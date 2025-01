Talum letos zaključuje naložbo v tovarno rondelic

Kidričevo, 25. januarja - Kidričevska skupina Talum do konca letošnjega leta načrtuje dokončno vzpostavitev tovarne rondelic, polizdelka, po katerem se povpraševanje povečuje. Že zdaj so vodilni proizvajalec na svetu. Zaradi 40 milijonov evrov vredne investicije so zaposlili dodatnih sto ljudi, proizvodnjo pa nameravajo do konca leta 2027 povečati s 55.000 na 80.000 ton.