Novogoriški kriminalisti zaključili obsežno preiskavo zlorabe prostitucije v enem od nočnih klubov

Nova Gorica, 24. januarja - Novogoriški kriminalisti so konec decembra zaključili daljšo in obsežno preiskavo kaznivih dejanj zlorabe prostitucije v enem od nočnih klubov na Goriškem. Kazensko so ovadili 39- in 45-letnika ter pravno družbo, zaradi prometa s somatropinom pa 50-letnico, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.