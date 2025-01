Nika Prevc v Zau po prvi seriji v boju za zmago

Sendai, 24. januarja - Najboljša smučarska skakalka lanske zime Nika Prevc je po prvi seriji svetovnega pokala v japonskem Zau uspešno opravila skok in je spet v boju za zmago. Prevc je po polovici tekme druga in zgolj za 3,6 točke zaostaja za najboljšo po prvi seriji, Norvežanko Theo Bjoerseth. V finalu bosta od četverice Slovenk nastopili še Ema Klinec in Taja Bodlaj.