Dallas brez Dončića do zmage nad vodilno ekipo zahoda

Oklahoma City, 24. januarja - Košarkarji Dallasa, za katere že vse od božiča zaradi poškodbe ne igra slovenski as Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA slavili presenetljivo zmago. Mavericks so tokrat v gosteh s 121:115 premagali najboljšo ekipo zahoda, Oklahoma City Thunder, in ji prizadejali komaj tretji domači poraz v sezoni.