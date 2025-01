Trump pomilostil aktiviste proti pravici do splava

Washington, 24. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump je pred današnjim napovedanim zborovanjem nasprotnikov pravice do splava v Washingtonu pomilostil 23 aktivistov, ki so bili obsojeni zaradi blokiranja dostopa do klinik za splav. Trump je ob podpisu pomilostitev v Beli hiši novinarjem povedal, da si to šteje v veliko čast.