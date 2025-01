Newyorške borze končale v zelenem

New York, 23. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem območju. Tečaji delnic na Wall Stretu so se po nastopu ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Davosu zvišali. Trump je med drugimi pozval k znižanju obrestnih mer in davkov na podjetja, kar je spodbudilo nakupe na borzi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.