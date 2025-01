Delo o uporu v Srbiji (24. 1.)

Ljubljana, 23. januarja - Novica Mihajlović v komentarju John Locke na Zelenem vencu piše o protestih v Srbiji. Izpostavlja, da so študenti in dijaki na protestih kljub številnim fizičnim napadom podpornikov oblasti ostali mirni. Njihovim zahtevam pa se pridružujejo številni sindikati v državljanski nepokorščini in splošni stavki.