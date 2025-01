Parasmučarji na Pohorju za naslove svetovnih prvakov

Maribor, 23. januarja - Mariborsko Pohorje bo med 9. in 11. februarjem gostitelj svetovnega prvenstva alpskih smučarjev invalidov. To bo v Sloveniji prvič poteklo v celoti, saj so slovenski organizatorji doslej kot najvišjo raven gostili tekme svetovnega pokala, leta 2019 pa se je Kranjska Gora lotila prvenstva v sodelovanju s smučiščem Na Žlebeh v Italiji.